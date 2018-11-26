26 Ноября 2018
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Тюмень - лидер среди городов с самым высоким качеством жизни населения

Тюмень заняла лидирующую позицию среди городов с самым высоким качеством жизни населения, сообщает "Российская газета" со ссылкой на проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубеца.

В основу оценки качества жизни легли результаты социологических исследований, проведенных в 2018 г. в 78 городах страны с населением более 250 тыс. человек. Использовались также данные Росстата.

Итоговый рейтинг складывался на основе следующих параметров: оценка горожанами своего дохода и удобства города для жизни, работа городских властей, миграционные настроения, состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ, объем жилищного строительства, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования.

Тюмень не заняла первого места ни в одной из указанных позиций, однако во всех рейтингах город был в десятке лучших, что обеспечило ему первое место в итоговом индексе.

Также в список городов с высоким качеством жизни населения вошли Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

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Тюмень - лидер среди городов с самым высоким качеством жизни населения

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Теги: тбмень, рейтинг городов, качество жизни населения



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