Тюмень - лидер среди городов с самым высоким качеством жизни населения

Тюмень заняла лидирующую позицию среди городов с самым высоким качеством жизни населения, сообщает "Российская газета" со ссылкой на проректора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубеца.

В основу оценки качества жизни легли результаты социологических исследований, проведенных в 2018 г. в 78 городах страны с населением более 250 тыс. человек. Использовались также данные Росстата.

Итоговый рейтинг складывался на основе следующих параметров: оценка горожанами своего дохода и удобства города для жизни, работа городских властей, миграционные настроения, состояние дорожного хозяйства, работа ЖКХ, объем жилищного строительства, качество медицинского обслуживания, развитие культуры и образования.

Тюмень не заняла первого места ни в одной из указанных позиций, однако во всех рейтингах город был в десятке лучших, что обеспечило ему первое место в итоговом индексе.

Также в список городов с высоким качеством жизни населения вошли Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.