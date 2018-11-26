Глава Екатеринбурга пообещал выделить районам по 100 миллионов на уборку снега

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проконтролировал качество уборки снега в городе. В ходе объезда мэр заявил, что в 2019 году районные администрации получат дополнительно по 100 млн рублей на уборку улиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

По словам Высокинского, сейчас в городе работает старая система уборки снега, в рамках которой на обочинах дорог все же остается грязь.

"В связи с этим в следующем году каждый из районов получает дополнительно 100 миллионов рублей, которые будут потрачены на закупку новой уборочной техники, увеличение штатных расписаний ДЭУ и зарплат сотрудников, а также на приведение регламента уборки в соответствие с новыми требованиями. Также по итогам сегодняшнего объезда мы поняли, что нам необходима новая технология уборки лотков и обочин", – сказал Александр Высокинский.

В рамках благоустройства будет уделяться особое внимание сообщениям горожан по поводу уборки городских улиц. Власти сейчас разрабатывают портал "Активный екатеринбуржец", в рамках этого проекта можно будет обсудить недостатки в уборке города, а также прислать видео или фото, чтобы квартальные оперативно отреагировали на выявленные факты.