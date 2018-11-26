"Фантастические твари - 2" заработали в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", который является приквелом к фильмам про Гарри Поттера, суммарно заработал в России и странах СНГ 1,3 млрд руб.

Лента режиссера Дэвида Йейтса, идущая в кинотеатрах с 15 ноября, заняла второе место по итогам прошедшего уик-энда, собрав 288,7 млн руб.

Лидером российского проката стал мультфильм "Ральф против интернета", принесший создателям за прошлые выходные 400,5 млн руб. Картина, вышедшая в отечественный прокат 22 ноября, является продолжением мультфильма "Ральф" 2012 года

Замыкает тройку музыкально-биографическая драма "Богемская рапсодия", посвященная творчеству рок-группы Queen и ее солисту Фредди Меркьюри. За минувший уик-энд фильму удалось собрать 66,5 млн рублей, сообщает ТАСС.