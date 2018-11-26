Биткойн опустился ниже $4000 впервые с сентября прошлого года

Стоимость биткойна за сутки упала более чем на 10%.

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Впервые с сентября прошлого года криптовалюта стоит меньше $4 тыс. На бирже Coindesk биткойн торгуется на уровне $3815,92. После этого, капитализация криптовалюты опустилась до $67 млрд.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 года, перешагнув отметку в $20 тыс., после этого он начал падать, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, пользователи Google стали меньше интересоваться крупнейшей криптовалютой - биткойном. Количество соответствующих поисковых запросов с начала года упало на 93%, приводит данные Google Trends. Стало меньше и тех, кто ищет способы купить крипту.