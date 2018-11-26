Россия проиграла в финале "Детского Евровидения — 2018"
В Минске прошел песенный конкурс "Детское Евровидение-2018".
В финале победу одержала представительница Польши Роксана Вегель. На сцене выступили 20 участников. Вегель, согласно итогам голосования, набрала 215 баллов, опередив занявшую Ангелину из Франции. Третье место заняла представительница Австралии.
Жительница Барнаула Анна Филипчук, представляющую Россию с песней Unbreakable, заняла лишь десятое место, сообщает РБК.
В прошлом году на "Детском Евровидении" победу одержала Россия. Конкурс выиграла Полина Богусевич.