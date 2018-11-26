Россия проиграла в финале "Детского Евровидения — 2018"

В прошлом году на "Детском Евровидении" победу одержала Россия. Конкурс выиграла Полина Богусевич.

Жительница Барнаула Анна Филипчук , представляющую Россию с песней Unbreakable, заняла лишь десятое место , сообщает РБК.

В финале победу одержала представительница Польши Роксана Вегель . На сцене выступили 20 участников. Вегель, согласно итогам голосования, набрала 215 баллов, опередив занявшую Ангелину из Франции. Третье место заняла представительница Австралии.





