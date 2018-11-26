В Сухом Логу на директора организации, отвечающей за сохранность леса, заведено уголовное дело. Жители опасаются, что оно "развалится"

К теме сомнительных, с точи зрения законности, схем распоряжения лесными богатствами, практикуемых в Свердловской области, приходится возвращаться в очередной раз. Не так давно мы обратили внимание на ситуацию в Сысерти, а теперь появилась информация, что в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Сухоложского участка "Уральской авиабазы" - организации, занимающейся, том числе, лесоводством и прочей деятельностью, связанной с древесиной. При этом местные жители, знакомые с ситуацией, опасаются, что из-за якобы "круговой поруки" в лесном хозяйстве Сухого Лога уголовное дело может быть "спущено на тормозах". Подробности - в материале Накануне.RU.

На днях в ответ на материал "Лес – ваше-наше богатство? В Свердловской области практикуют "почти законный" способ распоряжаться древесиной", опубликованный Накануне.RU 15 октября 2018 года, в редакцию пришел ответ за подписью директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Олега Сандакова.

Напомним, что в статье был поднят вопрос о, возможно, коррупционной схеме с участием директора ГКУ СО "Сысертское лесничество" (Полевское участковое лесничество) Игоря Верещагина, начальника Полевского участка "Уральской авиабазы охраны лесов" Николая Талянина и ряда частных фирм, которым отпускалась древесина по заниженной стоимости.

В ответе Сандакова говорится, что возглавляемый им департамент рассмотрел опубликованный материал, однако ничего предосудительного не обнаружил.

"В рамках своей компетенции департаментом проведена проверка размещенной на Вашем сайте информации, нарушений не установлено, факты не подтвердились", - следует из письма.

Но материал вызвал неподдельный интерес у наших читателей: в редакцию Накануне.RU поступило обращение жителей Сухого Лога, которые заявили, что описанная "почти законная" схема "увода" государственного леса практикуется и в этом муниципальном образовании. Свои претензии по поводу того, что такое оказывается возможным, они адресуют заместителю начальника Сухоложского участка "Уральской авиабазы" Александру Терину, который в свое время был директором ГКУСО "Сухоложское лесничество", и сегодня является авторитетным в местных кругах человеком, заслуженным лесоводом РФ.

Как вспоминают обратившиеся к нам местные жители (письмо есть в редакции), сомнительная схема распоряжения древесиной на корню, принадлежащей государству, в Сухом Логу имеет давние историю, о которой стало известно после проведения в 2012 году тендера на заготовку древесины. На тот момент местным участком "Уральской авиабазы" управлял сын Александра Терина - Алексей Терин, а сам Терин-старший возглавлял ГКУСО "Сухоложское лесничество". Якобы для авиабазы покупали у государства лес и "осваивали" его, при этом якобы оформляя по документам 80% как дрова и 20% как деловой лес, а по факту 80% - это была деловая древесина. Эти 80% "деловья" якобы распиливали "под себя" прямо на авиабазе и оттуда же, предположительно, продавали уже в качестве пиломатериала по коммерческой цене. По данным жителей, якобы вырученные от продажи деньги шли не государству, а в карман. А ведь даже за немалое электричество, которое потребляла при этом пилорама, платились бюджетные деньги бюджетным учреждением, каковым является авиабаза.

В 2012 году, когда аукцион на заготовку древесины выиграл совершенно сторонний частный предприниматель и в феврале зашел на объект, то оказалось, что с начала 2012 года некие лица на предназначенных ему делянках успели так похозяйничать, что брать было просто нечего – лес успели не только вырубить, но и вывезти.

И тут началась "заваруха". Пересчитали пеньки, выяснили, что не хватает на делянке двух тысяч кубометров "красного леса" (зрелая сосна). Вот тогда на младшего Терина завели уголовное дело. Позже дело замяли, но ему пришлось уйти с поста начальника авиабазы в Сухом Логу, как и старшему Терину - с должности директора сухоложского лесничества.

Как удалось выяснить Накануне.RU, в настоящее время Терин-старший занимает должность заместителя начальника Сухоложского участка "Уральской авиабазы", а местонахождение младшего неизвестно.

Ежегодный объем освоения древесины здесь составлял около 26 тысяч кубометров. На то время рыночная стоимость "куба" хвойного леса составляла 2,5 тыс. руб., итого – 65 млн руб. в год (здесь надо бы еще умножить на годы правления "тандема" Териных). А если кругляк пускали в переработку и продавали уже как пиломатериал, то, предположительно, это еще плюс 40% к указанной сумме.

На сегодняшний день Сухоложский участок "Уральской авиабазы" возглавляет Александр Исаков, у которого Терин формально находится в подчинении. Но люди, знающие внутреннюю "кухню" этой организации, называют бывшего директора лесничества даже не "серым", а "черным кардиналом", а самого Исакова - его "ставленником".

По данным местных жителей, якобы это дом заместителя начальника Сухоложского участка "Уральской авиабазы", чей официальный оклад составляет 6400 рублей в месяц

И.о. директора ГБУ СО "Уральская авиабаза" Денис Шуплецов, к которому корреспондент Накануне.RU обратился с просьбой прокомментировать ситуацию на Сухоложском участке, заявил следующее: "Да, может быть, что там давно практикуются "серые" схемы, ведь убыточность участка за 2015-2016 года [когда Шуплецов пришел на должность] вызвала серьезные вопросы".

По его словам, именно поэтому в декабре 2017 году на должность начальника участка для наведения порядка был назначен Андрей Кочнев. Правда, долго ему продержаться не удалось - снятый с поста Исаков добился своего восстановления в должности через суд. Тогда Кочнева перевели заместителем Сухоложского участка. При этом Исаков еще в декабре 2016 года был лишен своим непосредственным руководителем Шуплецовым доверенности на заключение сделок купли-продажи леса (за низкие цены, по которым официально торговала авиабаза) - теперь фактически вся финансово-хозяйственная деятельность замкнута не его зама. С того момента, впервые за много лет, авиабаза в Сухом Логу показала хоть небольшую, но прибыль.

При этом во избежание незаконного вывоза с территории авиабазы леса Кочнев привлек для контроля ввозимой и вывозимой с участка древесины ЧОП, сформированный из местных казаков. И те уже зафиксировали ряд незаконных фактов.

А в отношении Исакова силовики тем временем возбудили уголовное дело.

Копия этого документа есть у Сухоложского городского прокурора

Кочнев дал ход этому делу, которое возбуждено 30 сентября 2018 года. Однако, оно, считают местные жители, может развалиться или будет спущено на тормозах.

Поэтому данный материал просим считать официальными запросами редакции, на этот раз, в адрес Главного управления МВД России по Свердловской области и прокуратуры Свердловской области.

Добавим, что несмотря на то, что с сентября текущего года Исаков находится под "уголовкой", в ноябрьские праздники казаки-охранники остановили на КПП лесовоз, по документам, подготовленным Исаковым, груженый 7,5 кубометрами горбыля. А по факту в кузове находилось 12 "кубов" необрезной доски, "замаскированной" под горбыль...

Накануне.RU будет следить за развитием событий.