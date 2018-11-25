На вооружение России поступит танк с боевым лазером и электромагнитной пушкой

Похоже, фантазии американского режиссера Джеймса Кэмерона, который придумал серию фильмов о роботе-терминаторе, скоро воплотятся в жизнь - в России появится новейший танк с лазером и электромагнитной пушкой, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в ВПК.

Отмечается, что помимо новых видов вооружения, гусеничную платформу оснастят системой управления без личного участия экипажа, то есть в беспилотном режиме.

Сейчас разработки последнего оружия активно ведутся не только в России, но и в других странах.