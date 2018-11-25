Белорус Макевич, которому на Среднем Урале не дают российское гражданство, написал письмо президенту Путину

Белорус Павел Макевич, который живет в Каменске-Уральском и которому не дают российское гражданство, написал письмо президенту России Владимиру Путину с требованием переработать программу содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом Накануне.RU сообщил сам Макевич.

Напомним, мужчине, который более 10 лет прожил в Чехии, не дают получить гражданство РФ. С конца сентября этого года он проживает на съемной квартире в Свердловской области. Толчком к возвращению в России стала "Прямая линия" с Владимиром Путиным, где президент рассказал о программе переселения соотечественников в Россию.

Макевич считает, что программа переселения была умышленно разработана так, чтоб ей невозможно было воспользоваться.

"Это явный саботаж вашего Указа №637 от 22.06.2006", - обращается Макевич к Путину.

"Взял жену и годовалого сына, собрал вещи и переехал из Чехии в Россию. Оказалось, что данная схема - для тех, кто уже участник

программы. А нам говорят вернуться в Чехию и подавать на программу оттуда. Это же нонсенс. За границей живут десятки миллионов соотечественников. Зачем такая нагрузка на консульские учреждения?", - недоумевает Макевич.

Мужчина предлагает сделать возможность подать документы на участие в программе, находясь в России, минуя тем самым стадии постановки на миграционный учет и РВП.

"Получается, мы ждем в России только рабочую силу? А как же люди творческих профессий? Спортсмены? Предприниматели? Инвесторы? Молодежь без стажа работы? Предлагаю убрать из программы бессмысленные бюрократические требования. Также предлагаю наказать разработчиков программы за саботаж. И чтоб новую редакцию программы писали другие люди", - отметил Макевич.