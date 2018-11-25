В Перми в жилом доме произошел хлопок неизвестного характера

В жилом доме №19 на улице Клары Цеткин в Перми произошел хлопок неизвестного характера, на место срочно выехали глава города Дмитрий Самойлов и представители МЧС.

Инцидент произошел рано утром 25 ноября, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Из дома немедленно были эвакуированы жильцы - примерно около 100 человек. Специалисты провели обследование подъезда, а также оборудования. Сбоев в работе не зафиксировано.

Из-за хлопка выбило стекла в одной из комнат, закоптились стены, частично разрушились межкомнатные перекрытия, несущая стена не пострадала.

Никакой угрозы жизни и здоровью людей нет, никто не погиб и не пострадал. Сейчас жильцы уже вернулись в свои квартиры. Будет установлены причины взрыва и его характер.