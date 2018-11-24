Принц Гарри с женой "бежит" из дворца в Лондоне и поселится в поместье в Виндзоре

Незадолго до свадьбы принца Гарри (34) и Меган Маркл (37) весной этого года специально для молодоженов был отремонтирован Ноттингемский коттедж в Кенсингтонском дворце – резиденции молодого поколения британской монаршей семьи. Но, как оказалось, парочке жить в центре Лондона не понравилось. Пресс-служба герцога и герцогини Сассекских сообщила, что супруги намерены после нового года перебраться в Фрогмор-хаус – загородную резиденцию королевской семьи в одном километре от Виндзорского замка.

Неизвестно, с чем связано такое решение. Весной 2019-го года Меган родит первенца. Очевидно, на некоторое время она возьмет "декретный отпуск", как это делала в свое время Кейт Миддлтон, жена старшего брата Гарри – принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские сейчас живут в Кенсингтонском дворце, но вплоть до третьей беременности Кэтрин семья проживала в Анмер-холле – поместье в графстве Норфолк. Правда, у Кембриджей были на то веские причины – принц Уильям работал в отряде санитарной авиации в Восточной Англии, а вот Гарри нигде не работает, а только выполняет королевские обязанности. Соответственно, подданным придется оплачивать поездки принца и его семьи из Виндзора в Лондон.

Королевские обозреватели не исключают, что отношения между братьями могли охладеть. В последнее время с ними происходит много изменений: у Уильяма очень выросла семья, кроме того, он готовится стать наследником британского престола, а у Гарри появилась жена, которая очень далека от того общества, к которому привык принц в Кенсингтонском дворце.