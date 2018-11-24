24 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Дольче и Габбана извинились перед Китаем за расистскую рекламу

Основатели бренда люксовой одежды Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана записали видеоролик, в котором извинились за рекламу, которую в Китае сочли расистской.

Видео на полторы минуты было размещено в китайском аналоге твиттере – мессенджере Weibo. Дизайнеры говорят о том, что они очень хотят получить прощение всех, кого нечаянно оскорбили, и приложат усилия, чтобы лучше понять и проникнуться искренним уважением к китайской культуре.

"Мы всегда любили Китай. Мы любим вашу культуру и нам, конечно, есть, чему поучиться. Вот почему мы сожалеем, что неправильно выражались".

На прошлой неделе показ мод D&G должен был состояться в Китае, но пользователи, посмотревшие рекламные ролики кампании, призвали моделей-китаянок бойкотировать показ, равно как и покупателей – не ходить в магазины итальянского бренда. Бойкот может больно ударить по экономике модного дома. Сейчас на Китай приходится до 30% мирового рынка предметов роскоши, к которым относят и люксовую одежду.

В упомянутых роликах китайской модели предлагали такие блюда итальянской кухни как спагетти и пиццу, но она упорно ела их с помощью палочек. Китайские пользователи посчитали, что создается образ глупой китаянки, которая все ест палочками.

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Дольче и Габбана извинились перед Китаем за расистскую рекламу

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Теги: дольче и габбана, расизм, реклама, китай



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