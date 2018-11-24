Дзюба после поражения в матче со Швецией встал на коньки в форме питерского СКА

30-летний нападающий ФК "Зенит" и сборной России Артем Дзюба стал хоккеистом питерского СКА. Правда, пока только для фото в Instagram. Футболист в полной экипировке клуба (не хватает только клюшки) сфотографировался для блога. "Осталось только потерять зубы", - шутит спортсмен. В комментариях ему пишут: "Теперь будешь тащить в хоккее".

Дзюба неоднократно рассказывал в интервью, что его интересуют многие виды спорта, в том числе он следит за турнирами в хоккее и большом теннисе.

Напомним, на минувшей неделе сборная России по футболу проиграла решающий матч сборной Швеции. Артем Дзюба является действующим капитаном команды.