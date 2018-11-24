24 Ноября 2018
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Спорт

ЦСКА обратился к болельщикам из-за штрафов за матч с "Ромой"

Футбольный клуб ЦСКА обратился к своим болельщикам после того, как КДК УЕФА вынес решение о санкциях в отношений московской команды после матча с "Ромой" (встреча состоялась в Москве 7 ноября).

"К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.

В пятницу, 23 ноября, клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 000 евро и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с "Ромой". Наказание условное, испытательный срок — один год", - говорится в обращении на сайте клуба.

В ЦСКА отмечают, что любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически активирует наказание – трибуны будут закрыты, а также последуют другие "жесткие санкции".

Армейцы после четырех сыгранных матчей по-прежнему сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Перед матчем с пльзеньской "Викторией" (пройдет во вторник, 27 ноября, в "Лужниках") ЦСКА просит поклонников: "Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!".

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ЦСКА обратился к болельщикам из-за штрафов за матч с "Ромой"

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Теги: цска-рома, дисциплинарное наказание, лига чемпионов, уефа, болельщики, лужники



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