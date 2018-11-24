На Среднем Урале во время ссоры школьник застрелил своего знакомого

24 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале во время ссоры школьник застрелил своего знакомого

В свердловском поселке Верхняя Синячиха в результате конфликта школьник из ружья, которое, по предварительной информации, принадлежит его деду, застрелил своего 12-летнего знакомого. По сообщениям СМИ, ЧП произошло дома у мальчика: к нему в гости пришел знакомый, после ссоры хозяин начал выгонять приятеля. В какой-то момент он достал ружье своего родственника и выстрелил в гостя. Тот скончался до приезда скорой помощи. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело и сейчас проводит расследование.
Читайте также:

Напомним, после недавней трагедии в Керченском колледже в Госдуме предложили ужесточить правила приобретения оружия для граждан в возрасте от 18 лет до 21 года и ввести для них специальный порядок получения лицензии на его приобретение. Однако для других категорий граждан усложнять процедуру приобретения оружия, а также надзор за его хранением, пока не предполагается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале во время ссоры школьник застрелил своего знакомого

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стрельба, верхняя синячиха, несовершеннолетний стрелок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 844

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети