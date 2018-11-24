На Среднем Урале во время ссоры школьник застрелил своего знакомого

В свердловском поселке Верхняя Синячиха в результате конфликта школьник из ружья, которое, по предварительной информации, принадлежит его деду, застрелил своего 12-летнего знакомого. По сообщениям СМИ, ЧП произошло дома у мальчика: к нему в гости пришел знакомый, после ссоры хозяин начал выгонять приятеля. В какой-то момент он достал ружье своего родственника и выстрелил в гостя. Тот скончался до приезда скорой помощи. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело и сейчас проводит расследование.

Читайте также: Яровая решила ужесточить условия получения оружия

Напомним, после недавней трагедии в Керченском колледже в Госдуме предложили ужесточить правила приобретения оружия для граждан в возрасте от 18 лет до 21 года и ввести для них специальный порядок получения лицензии на его приобретение. Однако для других категорий граждан усложнять процедуру приобретения оружия, а также надзор за его хранением, пока не предполагается.