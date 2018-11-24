24 Ноября 2018
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Путин предложил расширить список преступлений, по которым уголовные дела можно будет закрывать после возмещения ущерба

Путин предложил расширить список преступлений, по которым уголовные дела можно будет закрывать после возмещения ущерба

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий расширение списка преступлений, по которым уголовные дела могут быть прекращены после возмещения нанесенного ущерба. Документ опубликован в базе данных ГД РФ.

"Проект федерального закона направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования", - цитирует документ РБК.

Президент предложил прекращать уголовные дела после компенсации ущерба для тех, кого преследуют за преднамеренное неисполнение договорных обязательств, ​за присвоение авторства или плагиат, за нарушение изобретательских или патентных прав, за присвоение или растрату, а также за злоупотребление доверием или обман.

Уголовное наказание за невыплату зарплаты также может быть прекращено после компенсации задолженности, если это преступление было совершено впервые.

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Путин предложил расширить список преступлений, по которым уголовные дела можно будет закрывать после возмещения ущерба

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Теги: возмещение ущерба, прекращение уголовного дела, список преступлений



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