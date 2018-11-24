На улице Военной в Екатеринбурге восстановили теплоснабжение

На улице Военной в Екатеринбурге ремонтные бригады восстановили теплоснабжение, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

С помощью специализированной техники был заменен участок изношенной трубы в тепловой камере. "На период проведения ремонтных работ энергетики были вынуждены ограничить теплоснабжение семи домов. Ремонт закончили в 15.30, теплоснабжение домов полностью восстановлено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК.

В компании отметили, что теплоснабжение больницы (здесь располагается детская городская больница №8) не прекращалось: параметры теплоснабжения снижались ночью на несколько часов и были восстановлены еще в 10 утра.