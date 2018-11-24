24 Ноября 2018
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У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын

45-летний актер Сергей Безруков и его жена, 35-летняя Анна Матисон, снова стали родителями. Для режиссера это второй ребенок, а для Безрукова – четвертый. У пары родился мальчик.

"СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", - написал Безруков в Instagram под фото из больницы.

В мае этого года Сергей сообщил: "Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждём пополнение в семье! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение".

Напомним, первенец пары – дочка Маша – родилась вскоре после "Кинотавра" в 2016 году. На фестиваль в Сочи Анна прилетела на большом сроке, и Безруков попросил журналистов и общественность не донимать пару расспросами и пристальным вниманием.

Анна и Сергей поженились в марте 2016 г. За несколько месяцев до этого Безруков развелся с предыдущей женой – Ириной Безруковой. У пары не было общих детей. Уже на финишной прямой брака Безруковых в прессе появились слухи о двух внебрачных детях Сергея, которые, якобы, живут в Петербурге. Он опровергал информацию и даже судился со СМИ, распространявшими сведения, но в итоге, как поговаривают, перестал скрывать отпрысков.

После рождения дочери Марии Безруков ушел в отпуск и до конца лета помогал супруге с ребенком. В Instagram новоиспеченный отец часто публиковал фото с дочкой, благодаря чему прослыл заботливым и нежным папой.

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У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился сын

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Теги: сергей безруков, беременность и роды, второй ребенок, анна матисон



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