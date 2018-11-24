24 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Гаишники выручили дальнобойщика на трассе Екатеринбург – Тюмень

Свердловские гаишники помогли дальнобойщику, застрявшему на 228 км дороги Екатеринбург – Тюмень. Наряд ДПС патрулировал дорогу, когда заметил стоящий на обочине грузовой автомобиль Volvo.

Как рассказали Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель фуры попросил помощи. Он рассказал, что машина не запускается из-за замерзшей топливной системы (топливных фильтров).

Сотрудники ГИБДД предложили дальнобойщику погреться в патрульной машине и доехать вместе с ними до магазина запчастей. Но водитель сказал, что не может поехать, поскольку в его машине ценный груз. Тогда гаишники сами съездили до магазина, купили необходимые фильтры и привезли их водителю. Спустя некоторое время автомобиль запустился, дальнобойщик поблагодарил сотрудников ГИБДД и поехал в сторону Тюмени.

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"Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям не экономить на дизельном топливе. Как правило, все грузовые автомобили, которым требуется помощь, иногородние. Отправляясь по маршруту из южных регионов в сторону севера, транспортные средства не всегда готовы к такой резкой смене температурного режима, следствием этого является замерзание топливной системы. Также Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от дальних поездок во время сильных морозов. А каждому водителю нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам – иметь при себе теплые вещи, запас топлива и средств связи", - рассказали в Госавтоинспекции.

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Гаишники выручили дальнобойщика на трассе Екатеринбург – Тюмень

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Теги: гаишники, помощь на трассе, дальнобойщик, топливные фильтры



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