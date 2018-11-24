Черная пятница: в США в двух эпизодах стрельбы на улицах за сутки убиты пять человек

Два человека были убиты в результате стрельбы в пригороде Майами (Флорида, США). Еще двое получили ранения и были госпитализированы. ЧП произошло в пятницу вечером в районе супермаркета The Heat Food Mart в Браунсвиле, сообщает газета The Miami Herald.

Пока полиция ведет расследование произошедшего.

Это уже второй инцидент за сутки со стрельбой и погибшими. Ранее стало известно о трех убитых и двух пострадавших в результате стрельбы в городе Форт-Уэйн на северо-востоке штата Индиана.