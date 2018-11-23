Совфед продлил срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ

Совет Федерации Федерального собрания РФ сегодня одобрил изменения в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части продления срока деятельности организации. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты российского парламента.

Принятые поправки предусматривают продление срока деятельности фонда до 1 января 2026 года. Целями его деятельности и функциями, согласно документу, являются в том числе обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также осуществление мониторинга реализации региональными операторами своей деятельности, направленной на обеспечение проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Закон также регламентирует, что к аварийному жилфонду относится совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые до 1 января 2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. В связи с этим вносятся изменения, предусматривающие распространение условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда и требований к региональным адресным программам по переселению граждан из этой категории жилья.

Кроме того, законом устанавливаются сроки реализации этапов региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилфонда.