Житель Тюменской области получил четыре года за вербовку ямальцев в запрещенную ИГИЛ

Чекисты наказали жителя Тюменской области за вербовку горожан Нового Уренгоя в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство", а одного новоуренгойца предупредили о том, что не надо уезжать в Сирию для войны на стороне террористов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

В 2018 г. сотрудники управления пресекли "работу" 27-летнего жителя Тюменской области, который в газовой столице вербовал людей в ИГИЛ. 5 сентября Приволжский окружной военный суд на четыре года лишил его свободы. Приговор вступил в силу.

А новоуренгоец собирался уехать в Сирию и примкнуть там к террористам ИГИЛ. Чекисты узнали об этом официально предостерегли его от нарушений закона.