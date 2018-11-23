Путин уверен, что "ЭКСПО-2025" пройдет с "особым успехом" в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин призвал представителей стран-участников международного выставочного движения выбрать Екатеринбург для проведения "ЭКСПО-2025". Президент заявил, что у города богатый опыт проведения масштабных мероприятий, поэтому выставка в уральской столице пройдет с особым успехом, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Участникам и гостям выставки, молодежи будут не только обеспечены комфортные и безопасные условия для отдыха, но и предоставлены широкие возможности еще больше узнать о России, почувствовать тепло нашей дружбы и гостеприимства, наше стремление к созиданию, прогрессу, энергичному движению вперед. Убежден, что Всемирная выставка пройдет с особым успехом именно в Екатеринбурге. Ждем ее участников с радостью и открытым сердцем!", – сказал Владимир Путин в видеообращении к членам Международного бюро выставок.

По мнению президента, Екатеринбург обладает развитой инфраструктурой, которая доступна и удобна для гостей из разных частей света.

"Именно в Екатеринбурге встречаются и переплетаются две великие культуры Востока и Запада. Мы предложили актуальную тему форума: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». И готовы организовать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге как возможность посмотреть за горизонт, обсудить стремительные изменения, связанные с новой технологической революцией, понять, какие перспективы для всего человечества дают процессы цифровизации и роботизации. И, конечно же, представить достижения научно-технического прогресса, поделиться смелыми, дерзновенными идеями и передовыми практиками", – сказал президент.

Напомним, что решение о том, где будет проводиться "ЭКСПО-2025" огласят сегодня в 19.00 по местному времени в столице Франции на 164-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок.