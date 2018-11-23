Тюменская область получила "Серебряный знак" на международном архитектурном фестивале

Тюменская область награждена "Серебряным знаком" как регион, который активно развивается в области архитектуры и градостроительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Успехи региона были отмечены на XXVI международном архитектурном фестивале "Зодчество 2018", который состоялся в Москве. Фестиваль является наиболее авторитетной выставкой лучших российских проектов и построек, а также достижений российских городов и регионов в архитектурно-градостроительной области.

В номинации "Города России" жюри конкурса Тюмень и Тобольск.