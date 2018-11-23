И это ещё без Экспо. Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

Пока в Париже на 164-й Генеральной ассамблее Екатеринбург пытается выиграть проведение Всемирной международной выставки "Экспо-2025", столица Урала стоит в 10-балльных пробках. По данным Яндекс.Пробки, за вечер уже произошло 13 аварий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такие затруднения на дорогах происходят из-за сильного снегопада, который идёт в Екатеринбурге вторые сутки.

Кроме того, например, на ул. Авиационная не работает светофор, а на ул. Стрелочников ведутся ремонтные работы в нескольких местах стразу. На ЕКАДе образовалась пробка из-за фуры, которая перекрыла дорогу в обе стороны.

Напомним, что в регионе по информации синоптиков, местами ожидается метель, в горных районах сильный снег, а на дорогах гололедица. Что касается температуры воздуха, то в регионе в выходные ожидается резкое похолодание.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области будет от -20 до -25 градусов по Цельсию. Екатеринбург в выходные накроет снегом. Температура ночью на 24 ноября составит от -17 до -19 градусов, а в воскресенье днём уже потеплеет до -4.