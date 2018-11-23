Администрация Екатеринбурга потратит 2 млн рублей на обследование городской плотины

Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на выполнение работ по обследованию городской плотины на проспекте Ленина, которая является объектом культурного наследия. На эти нужды администрация готова потратить более 2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU

Подрядчик должен будет разработать программы обследования и испытаний, а также получить необходимое разрешение в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области на выполнение работ.

Также, согласно документации, необходимо дать оценку технического состояния плотины с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объекта и ремонтопригодности конструкций.

Работы планируется начать в декабре этого года, а завершить их нужно до 28 февраля 2019 года.