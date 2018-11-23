"Справедливая Россия" рекомендовала переизбрать председателя реготделения в Прикамье

Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия" рекомендовал депутата пермской гордумы Веронику Куликову на должность председателя совета регионального отделения партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого отделения "СР".

Теперь кандидатуру Вероники Куликовой рассмотрит Конференция регионального отделения, которая состоится 21 декабря. Делегатам также предстоит выбрать новый состав Совета реготделения и Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, региональное отделение "Справедливой России" Вероника Куликова возглавила в 2016 году, после того, как прежний лидер пермских "эсеров" – депутат заксобрания Дарья Эйсфельд была избрана сопредседателем регионального штаба ОНФ.