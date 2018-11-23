В Прикамье выплачен долг по муниципальным контрактам в 27 миллионов

Прокуратура Кочевского района добилась выплаты крупного долга перед предприятиями, выполнившими муниципальные заказы.

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Администрация района вовремя не заплатила предпринимателям за исполненные контракты по строительству дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В результате некачественно оформленных документов по приемке перед подрядчиками образовалась кредиторская задолженность в 26 млн руб. Прокурор внес главе Кочевского района представление об устранении нарушений закона.

Нарушения, послужившие причиной образования задолженности, устранены. К дисциплинарной ответственности привлечен специалист администрации района. Благодаря вмешательству прокурора муниципальными заказчиками выплачены по контрактам 26 млн 700 тыс. руб.