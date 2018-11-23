23 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

Глава Карабаша получил прокурорское представление за питьевую воду с марганцем для жителей поселка

Глава Карабаша получил прокурорское представление за питьевую воду жителей поселка Красный Камень с марганцем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, жители поселка пожаловались в прокуратуру на ненадлежащее водоснабжение. Центральный водовод вышел из строя еще в 2015 году, тогда же для жителей построили четыре скважины. Однако исследования показали, что вода в водозаборных скважинах не соответствует требованиям СанПина по показателям "жесткость", "марганец", "окисляемость перманганатная".

Прокурор потребовал от главы города устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. На замглавы Карабаша возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

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Глава Карабаша получил прокурорское представление за питьевую воду с марганцем для жителей поселка

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Теги: питьевая вода, марганец, прокуратура,



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