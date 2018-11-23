23 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Борис Дубровский поручил оказать помощь 11-летнему мальчику, которого избил душевнобольной

Губернатор Борис Дубровский поручил региональному министерству социальных отношений оказать помощь семье 11 – летнего ребенка из Южноуральска, пострадавшего в результате нападения душевнобольного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что медики уже оказывают помощь мальчику, но необходимо оказать меры социальной поддержки.

"Случилась трагедия. Ребенок сильно пострадал, ему необходима длительная реабилитация. Поручаю министерству социальных отношений проанализировать ситуацию в семье, какими мерами поддержки они уже воспользовались, и предложить возможные дополнительные меры социальной помощи", – поручил он.

Напомним, инцидент произошел 25 марта. В больницу доставили 11-летнего мальчика, ему был поставлен диагноз: перелом свода черепа. Сообщалось, что злоумышленник из неприязненных отношений около одного из домов города нанес мальчику удар металлической трубой. Вред, причинный здоровью ребенка, медиками установлен, как тяжкий.

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Борис Дубровский поручил оказать помощь 11-летнему мальчику, которого избил душевнобольной

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Теги: Борис Дубровский, ребенок, помощь,



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