В Свердловской области поймали трех браконьеров, устроивших охоту на косуль

Представители МВД Камышлова и территориальные егеря при объезде вверенных охотничьих угодий поймали трех браконьеров, которые незаконно охотились на косуль. В общей сложности департаменту по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области причинен ущерб в размере более 560 тыс. руб., сообщил Накануне.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По его данным, полицейские обнаружили сначала одного мужчину на квадроцикле. Сыщики нашли у него охотничье ружье "Фабарм", 14 патронов к нему и тушу убитой, обезглавленной косули. Соответствующего разрешения на отстрел животного у мужчины не было.

"В ходе дальнейшей работы по данному материалу борцы с браконьерами примерно в 3,5 километрах от деревни Шипицино выявили останки еще трех незаконно убитых косуль, которых задержанный гражданин подстрелил до этого. От животных остались, как говорится, лишь рожки да ножки", - отметил Валерий Горелых.

При допросе нарушитель пояснил полицейским, что выезжал охотиться на зайца, но, увидев трех косуль, поддался искушению.

Еще двух браконьеров полицейские и егеря нашли в 20 км от города, где находился серебристый джип "Субару".

"Иномарка медленно ехала в сторону леса. Прямо из машины любители деликатесного мяса произвели ряд выстрелов по животным, после чего вышли, чтобы забрать трофеи. Ликвидаторов грациозных парнокопытных сыщики взяли с поличным. В багажнике внедорожника находилось подтверждение их противоправной деятельности – две загубленных диких козочки, а также карабин с оптическим прицелом и двумя патронами", - рассказал полковник Горелых.

Браконьерами оказались жители Сухой Лога, один из них уже имел судимость за аналогичное преступление. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 258 УК РФ - незаконная охота.