Прикамье удвоит экспорт в несырьевом неэнергетическом секторе

У Прикамья есть все шансы удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшие шесть лет, такое заявление сделал губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам первого межрегионального экспортного форума, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам главы региона, в настоящий момент экспорт Пермского края составляет 5 млрд руб. в год. Большую часть экспорта, порядка 75% составляет несырьевой неэнергетический сектор. Максим Решетников отметил, что это тот сегмент, в который можно привлечь инвесторов и их ресурсы и выполнить задачу президента России Владимира Путина по увеличению показателя экспорта к 2024 г.

"Мы сейчас разделяем весь экспорт по позициям, больше 50% несырьевого неэнергетического экспорта - это нефтехимия и удобрения. И здесь рост будет зависеть в том числе от успешности реализации инвестиционных проектов в Березниках и Соликамске, от развития транспортной инфраструктуры", — сообщил Максим Решетников, добавив, что регион активно развивает экспортное направление

Одно из новых для края экспортных направлений - образование. Иностранные студенты пермской медакадемии составляют почти половину от всех иностранных студентов во всех остальных вузах страны. Регион готов оказывать поддержку развитию этого вида экспорта.

За два дня форум посетили около трех тысяч участников и экспертов.

Напомним, по итогам первого дня был подписан ряд соглашений. В частности, губернатор Пермского края Максим Решетников договорился с гендиректором компании "ВЭБ Инновации" Олегом Тепловым о создании венчурного фонда.

Формат фонда планируется в виде инвестиционного товарищества. Компания "ВЭБ Инновации" сможет вкладывать в этот фонд собственные средства и привлекать соинвесторов. Пермский край будет привлекать средства из внебюджетных источников. Потенциальными соинвесторами могут стать российские и зарубежные партнеры группы ВЭБ, регионы ПФО.

Фонд будет финансировать национально-технологические инициативы.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве Пермского края с "Российской венчурной компанией". Оно предполагает партнерство в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ) и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, развитие венчурного инвестирования и инновационной экосистемы в Пермском крае.

Во второй день форума прошли семинары и игровые мероприятия. Темы экспорта товаров онлайн и поиска зарубежных партнеров были затронуты на семинаре Digital ВЭД на примере компаний DHL Express, крупнейших международных маркетплейсов Alibaba.com и eBay.com.



Центральным событием дня стала деловая игра, в которой приняли участие студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, а также выпускники ведущих вузов Пермского края. Молодежный сase-сhallenge прошел в формате решения экспортных кейсов компаний.

Прикладную ценность для экспортеров представил семинар, посвященный особенностям работы на зарубежных рынках. Модератором выступила Екатерина Дьяченко, основатель и руководитель онлайн-платформы для экспорта товаров российских производителей.

Также на форуме были подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года". Участниками конкурса стали порядка 50 компаний из самых разных отраслей. Причем победителями стали не только крупные компании, но и представители среднего и малого бизнеса.

По словам гендиректора краевого Центра поддержки экспорта Тимура Арутюнова, конкурс позволяет установить взаимодействие экспортеров с региональными властями.