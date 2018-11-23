Шесть свердловских муниципалитетов поборются во всероссийском конкурсе благоустройства

Шесть муниципалитетов представят Средний Урал на всероссийском конкурсе. Победители регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик по формированию комфортной городской среды определены.

Напомним, проект "Формирование комфортной городской среды" разработан по поручению президента Владимира Путина и направлен на современное пространственное развитие населенных пунктов России с численностью населения свыше 1 тыс. человек. На Среднем Урале в рамках него к 2022 году планируется благоустроить почти половину дворов и общественно значимых территорий.

В целом на реализацию пятилетней программы потребуется около 7,5 млрд руб. Более 2,2 млрд руб. из этой суммы планируется выделить из областной казны и 677 млн руб. – из местных бюджетов. Оставшиеся средства предполагается привлечь из федерального бюджета и внебюджетных источников.

В разных номинациях победителями регионального этапа в Свердловской области признаны проекты комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий Красноуральска, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Первоуральска, Североуральска и Богдановича. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.



Североуральск, архивное фото

Среди претендентов на место в почетном списке проекты комплексного благоустройства дворов по ул. Вайнера, 3 в Первоуральске, по ул. Титова,30 и ул. Сухоложской, 4 в Екатеринбурге и по ул. Ленина, 17 в Красноуральске.

В номинации "комплексное благоустройство общественных территорий" регион представят обновленная городская набережная Краснотурьинска, парк "Колорит" города Богданович и Аллея Славы Североуральска.

По словам руководителя проектного офиса по городской среде - министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, выбрать лучших из лучших в рамках регионального этапа оказалось достаточно сложно, поскольку каждый из представленных комиссии проектов - их было 12 по дворам и 7 по общественным территориям - по-своему уникален, неповторим и достоин самой высокой оценки.

"Когда на местах реализуются такие идеи, мы с уверенностью можем говорить, что главная цель проекта по формированию комфортной городской среды достигнута", - подчеркнул министр.

По его словам, получив новый импульс для своего пространственного развития, города Среднего Урала стали меняться с учетом самых современных тенденций, и главное - с учетом интересов и потребностей их жителей.

В ближайшее время проекты соискателей будут направлены на рассмотрение федеральной комиссии, и в случае победы в финальном этапе конкурса будут включены во всероссийский реестр лучших практик благоустройства.

На Среднем Урале к 2022 году планируется благоустроить почти половину дворов и общественно значимых территорий. В 2017 году в проекте участвовали 33 муниципалитета. Было благоустроено 98 дворов многоквартирных домов и 34 общественно значимых городских пространства. Затраты составили 908 млн руб.