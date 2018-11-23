Шесть свердловских муниципалитетов поборются во всероссийском конкурсе благоустройства

23 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Шесть свердловских муниципалитетов поборются во всероссийском конкурсе благоустройства

Шесть муниципалитетов представят Средний Урал на всероссийском конкурсе. Победители регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик по формированию комфортной городской среды определены.

Напомним, проект "Формирование комфортной городской среды" разработан по поручению президента Владимира Путина и направлен на современное пространственное развитие населенных пунктов России с численностью населения свыше 1 тыс. человек. На Среднем Урале в рамках него к 2022 году планируется благоустроить почти половину дворов и общественно значимых территорий.

В целом на реализацию пятилетней программы потребуется около 7,5 млрд руб. Более 2,2 млрд руб. из этой суммы планируется выделить из областной казны и 677 млн руб. – из местных бюджетов. Оставшиеся средства предполагается привлечь из федерального бюджета и внебюджетных источников.

В разных номинациях победителями регионального этапа в Свердловской области признаны проекты комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий Красноуральска, Екатеринбурга, Краснотурьинска, Первоуральска, Североуральска и Богдановича. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

североуральск(2007)|Фото: Накануне.ru
Североуральск, архивное фото

Среди претендентов на место в почетном списке проекты комплексного благоустройства дворов по ул. Вайнера, 3 в Первоуральске, по ул. Титова,30 и ул. Сухоложской, 4 в Екатеринбурге и по ул. Ленина, 17 в Красноуральске.

В номинации "комплексное благоустройство общественных территорий" регион представят обновленная городская набережная Краснотурьинска, парк "Колорит" города Богданович и Аллея Славы Североуральска.

По словам руководителя проектного офиса по городской среде - министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, выбрать лучших из лучших в рамках регионального этапа оказалось достаточно сложно, поскольку каждый из представленных комиссии проектов - их было 12 по дворам и 7 по общественным территориям - по-своему уникален, неповторим и достоин самой высокой оценки.

"Когда на местах реализуются такие идеи, мы с уверенностью можем говорить, что главная цель проекта по формированию комфортной городской среды достигнута", - подчеркнул министр.

По его словам, получив новый импульс для своего пространственного развития, города Среднего Урала стали меняться с учетом самых современных тенденций, и главное - с учетом интересов и потребностей их жителей.

В ближайшее время проекты соискателей будут направлены на рассмотрение федеральной комиссии, и в случае победы в финальном этапе конкурса будут включены во всероссийский реестр лучших практик благоустройства.

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов(2013)|Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале к 2022 году планируется благоустроить почти половину дворов и общественно значимых территорий. В 2017 году в проекте участвовали 33 муниципалитета. Было благоустроено 98 дворов многоквартирных домов и 34 общественно значимых городских пространства. Затраты составили 908 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шесть свердловских муниципалитетов поборются во всероссийском конкурсе благоустройства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: всероссийский конкурс благоустройства, николай смирнов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 735

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети