23 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Челябинцам предлагают бесплатно привиться от гриппа в торговых центрах

Челябинцы на протяжении нескольких выходных смогут бесплатно привиться от гриппа в торгово-развлекательных комплексах города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Пункты вакцинации будут открыты на девяти площадках. Чтобы поставить прививку, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и – желательно – полис обязательного медицинского страхования.

Добавим, что акция проводится специально для работающего населения. Узнать место работы пунктов вакцинации и время можно на сайте городской администрации.

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Челябинцам предлагают бесплатно привиться от гриппа в торговых центрах

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Теги: прививка, вакцинация, грипп, ТРК,



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