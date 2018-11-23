Челябинцам предлагают бесплатно привиться от гриппа в торговых центрах

Челябинцы на протяжении нескольких выходных смогут бесплатно привиться от гриппа в торгово-развлекательных комплексах города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Пункты вакцинации будут открыты на девяти площадках. Чтобы поставить прививку, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и – желательно – полис обязательного медицинского страхования.

Добавим, что акция проводится специально для работающего населения. Узнать место работы пунктов вакцинации и время можно на сайте городской администрации.