В жутком ДТП на Среднем Урале разбились четверо студентов, ехавших на похороны погибшей в аварии одноклассницы

Из-за сложных погодных условий в Свердловской области произошло жуткое ДТП в районе 301 км федеральной трассы "Пермь - Екатеринбург", в результате которого один человек погиб и еще трое получили различные травмы и в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу города Первоуральска. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель областного полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, на место экстренно выехали несколько нарядов ДПС, которые возглавил врио начальника ГИБДД Первоуральска Дмитрий Бердюгин.

"Туда же оперативно прибыли коллеги из МЧС и три "неотложки". На месте ДТП образовалась большая пробка. Наряды ДПС пропускают по 10-20 машин, чтобы снизить время ожидания водителей. По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-21070 "Приора" на участке дороги с небольшим уклоном не справился с управлением. Машину из-за гололеда закрутило и выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком-пролуприцепом марки "Скания".

В результате сильного удара водитель и два пассажира ВАЗа, в том числе девушка, госпитализированы в больницу Первоуральска с тяжелыми травмами, врачи оказывают им необходимую помощь. Еще один пассажир, молодой человек, скончался от полученных травм на месте. По роковому стечению обстоятельств молодые люди являлись студентами различных вузов Екатеринбурга и ехали в свой поселок Ачит на похороны одноклассницы, погибшей в результате другого ДТП", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что по данному факту полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.