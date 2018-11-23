Гендиректор актива "Корпорации развития" и Югры сохранит свою должность еще на три года

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа решило продлить полномочия генерального директора "Югорской коммунальной эксплуатирующей компании". В директиве представителям региона к заседанию совета директоров предложено назначить на должность руководителя ЮКЭК Олега Чумака, передает корреспондент Накануне.RU.

Срок полномочий гендиректора истекает 27 ноября. Югорский кабмин рекомендовал вновь назначить его на должность гендиректора с 28 ноября сроком на три года. Заседание совета директоров назначено на 27 ноября.

Напомним, 74,9% акций ЮКЭК принадлежит окружным властям, еще 25,5% - у "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный").