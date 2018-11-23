23 Ноября 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

После инцидента с высаженной на обочине школьницей свердловская прокуратура и ГИБДД начинают проверки транспортников

Прокуратура организовала проверку деятельности транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров в Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, в последнее время часто встречаются случаи с нарушениями при перевозке в транспорте.
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Прокуратура совместно со специалистами регионального ГИБДД исследует техническое состояние транспорта, выпускаемого на линию, а также проверит соблюдение нормативов труда и отдыха водителей.

Кроме того, отдельное внимание уделят вопросам соблюдения водителями транспортных компаний, осуществляющих деятельность в сфере регулярных автобусных перевозок.

В прокуратуре отмечают, что один из подобных инцидентов, связанных с нарушениями при перевозки пассажиров, недавно произошел в Нижнем Тагиле. Так, водитель автобуса поздно вечером высадил 17-летнюю девушку на заснеженной обочине дороги в 6 км. от пункта назначения. Поскольку девушка осталась одна в автобусе, то водитель не стал делать "крюк" и потребовал, чтобы школьница вышла.

Также летом этого года прокуратура нашла многочисленные нарушения в деятельности крупных перевозчиков Екатеринбурга. В их число вошли такие компании, как ООО "Уралтрансгрупп", ООО "Автобусный центр", ООО "Урал-Универсал", ООО "Ю-Ви-Эй-Транс" и ООО "Компания "Авто-Вираж".

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После инцидента с высаженной на обочине школьницей свердловская прокуратура и ГИБДД начинают проверки транспортников

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Теги: Общественный транспорт, прокуратура, проверка, перевозчики



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