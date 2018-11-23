23 Ноября 2018
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Тюменская область, Югра и Ямал вошли в десятку самых цифровых регионов России

Тюменская область вошла в десятку самых "цифровых" регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области. Рейтинг по исследованию процессов цифровизации в России подготовили специалисты из Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления "Сколково".

Основу рейтинга составляет индекс "Цифровая Россия" - он отражает наличие успешных инициатив по цифровизации региона. Индекс Тюменской области составил 74,1 балл. Это выше среднего значения по России почти на 20 баллов.

В регионе активно ведется цифровизация, ведется борьба с цифровым неравенством. На сегодняшний день Тюменская область один из лидеров регионов УрФО по темпам реализации этой федеральной программы. Также было отмечено, что регион стал призером в трех номинациях на VI Всероссийском конкурсе региональной информатизации "ПРОФ-IT 2018"

Отметим, что помимо Тюменской области в десятку лидеров вошли Югра и Ямал. А Уральский федеральный округ занял первое место в рейтинге самых "цифровых" федеральных округов с результатом в 65,81 баллов, и опередив Центральный федеральный округ.

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Тюменская область, Югра и Ямал вошли в десятку самых цифровых регионов России

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Теги: цифровой регион, цифровая Россия, Тюменская область



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