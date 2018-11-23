23 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске суд взыскал со священника 600 тысяч рублей, которые он взял в долг у пенсионерки

В Челябинске суд взыскал со священника 600 тысяч рублей, которые ему дала 78-летняя местная жительница на погашение ипотеки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2017 года пенсионерка без договора займа и расписки отдала в долг 600 тыс. руб. священнику прихода, которому нужны были деньги для погашения ипотеки за квартиру.

"Учитывая результаты проверки, престарелый возраст заявителя, ее финансовое положение, также состояние здоровья, прокуратура района обратилась в суд о взыскании в ее пользу указанных денежных средств", - отметили в ведомстве.

Суд требования прокурора удовлетворил.

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В Челябинске суд взыскал со священника 600 тысяч рублей, которые он взял в долг у пенсионерки

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Теги: ипотека, долг, суд, священник,



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