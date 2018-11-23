Несколько матчей ЧМ-2022 могут пройти в соседних с Катаром странах

Несколько матчей чемпионата мира по футболу 2022 года могут пройти в соседних с Катаром странах. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Он уточнил, что это может произойти в случае увеличения числа участников ЧМ с 32-х до 48-ми. По словам Инфантино, в Катаре есть восемь стадионов и ведется подготовка к чемпионату мира с 32-мя командами. Он добавил, что "не нужно быть Эйнштейном", чтобы понимать, что сложно организовать турнир из 48-ми команд на восьми стадионах в одной стране.

"Таким образом, вероятно, придется проводить дополнительные матчи за пределами этой страны. Это создает новые сложности и трудности, которые нужно будет решать", - цитирует главу ФИФА "Чемпионат" со ссылкой на The Guardian.

Напомним, ранее Инфантино заявлял, что мундиаль 2018 года в России стал лучшим в истории турнира.