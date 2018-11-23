В Челябинске бывшего заместителя руководителя следственного отдела регионального СК будут судить за взятку

В Челябинске бывшего заместителя руководителя следственного отдела СУ СК РФ региона будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и получение крупной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что с декабря 2017 по февраль 2018 года обвиняемый через посредника-адвоката получил взятку от предпринимателя в размере 16 тыс. 700 долларов США. За эти деньги он должен был вернуть ранее изъятое имущество и принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Добавим, что обвиняемый полностью признал вину.