23 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Две югорчанки получили "условку" за кражу у банка 22 миллионов

Две экс-сотрудницы банка наказаны за незаконную трату денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления МВД.
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40-летняя жительница Белоярского района, работая в одном из банков, в 2015-17 гг. воровала деньги работодателя. В июле 2015 г., узнав, что знакомому нужны деньги под проценты, злоумышленница солгала в банковской программе и вывела 6 млн руб. с банковского счета организации, передав их приятелю.

По аналогичной схеме спустя полгода она вывела еще 15 млн руб. А для того, чтобы не вызвать подозрения у службы безопасности, преступница договорилась с 35-летней коллегой, которая и подтвердила законность переводов. Вскоре они "увели" у банка еще 1 млн руб., потратив его на машины и долги по кредитам. Общая сумма ущерба – 22 млн руб.

Преступницы получили три и четыре года условно. Все деньги возвращены банку.

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Две югорчанки получили "условку" за кражу у банка 22 миллионов

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Теги: банк, присвоение или растрата, условный срок



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