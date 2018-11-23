23 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге женщина на "Матизе" сбила трёх человек, в том числе ребёнка. На пешеходном переходе

В Екатеринбурге женщина-водитель на "Дэу Матиз" сбила на пешеходном переходе трёх человек, в том числе ребёнка. Как сообщили Накануне.RU в отделение пропаганды ГИБДД города, авария произошла 22 ноября на проспекте Космонавтов, 74.
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По предварительной информации, пострадавшие переходили дорогу на зелёный свет. Со слов водителя, она хотела проехать регулируемый пешеходный переход, но не заметила, что загорелся красный свет.

ДТП, Екатеринбург(2018)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

"Думала, что успеет проехать, но в это время внезапно из-за впереди движущегося автобуса появились пешеходы. Приняла меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось", - добавили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали три человека: две женщины 69-ти и 50-ти лет, а также 7- летний мальчик. Взрослые доставлены с травмами головы, ушибами и подозрением на перелом рёбер в больницу. Что касается ребёнка, то его доставили с черепно-мозговой травмой и гематомами в затылочной области. После осмотра врачами отпущен домой.

Причины и обстоятельства наезда устанавливаются.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге произошло страшное ДТП на улице Фурманова. Водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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В Екатеринбурге женщина на "Матизе" сбила трёх человек, в том числе ребёнка. На пешеходном переходе

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Теги: дтп, авто, екатеринбург, авария, пострадавшие



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