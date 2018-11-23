В Екатеринбурге женщина на "Матизе" сбила трёх человек, в том числе ребёнка. На пешеходном переходе

В Екатеринбурге женщина-водитель на "Дэу Матиз" сбила на пешеходном переходе трёх человек, в том числе ребёнка. Как сообщили Накануне.RU в отделение пропаганды ГИБДД города, авария произошла 22 ноября на проспекте Космонавтов, 74.

По предварительной информации, пострадавшие переходили дорогу на зелёный свет. Со слов водителя, она хотела проехать регулируемый пешеходный переход, но не заметила, что загорелся красный свет.

"Думала, что успеет проехать, но в это время внезапно из-за впереди движущегося автобуса появились пешеходы. Приняла меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось", - добавили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали три человека: две женщины 69-ти и 50-ти лет, а также 7- летний мальчик. Взрослые доставлены с травмами головы, ушибами и подозрением на перелом рёбер в больницу. Что касается ребёнка, то его доставили с черепно-мозговой травмой и гематомами в затылочной области. После осмотра врачами отпущен домой.

Причины и обстоятельства наезда устанавливаются.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге произошло страшное ДТП на улице Фурманова. Водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ранее суд отправил его в СИЗО на два месяца.