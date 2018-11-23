На Урале перевернулась машина с компанией подростков – погибла девушка

Ночью 23 ноября в Дегтярске произошло ДТП – перевернулся автомобиль "Ниссан Цифиро", в котором находилась группа подростков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в результате аварии погибла 16-летняя девушка.

Происшествие случилось на улице Клубная – молодые люди катались по ночному Дегтярску. 18-летний водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, в результате чего машина перевернулась. Известно, что у его не было прав.

В момент аварии в автомобиле находилось четверо подростков, погибшая девушка, как и все остальные ребята, не была пристегнула ремнем безопасности. Она скончалась до приезда "скорой помощи".