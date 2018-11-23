Глава дирекции по региональному развитию РОСИЗО: проведение "Экспо-2025" на Урале откроет новые возможности

Руководитель дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова считает, что если всемирная выставка "Экспо-2025" состоится на Урале, это откроет новые возможности для всего региона. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Напомним, Екатеринбург участвует в борьбе за право проведения "Экспо-2025" наряду с городами Осака и Баку. Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". В случае победы уральской столицы всемирная выставка пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года и примет около 150 стран.

Очередная Генассамблея Международного бюро выставок пройдет 23 ноября в Париже. Национальные делегаты 160 стран увидят финальные презентации трех городов-кандидатов на право проведения Всемирной выставки в 2025 г. - Екатеринбурга, Осаки и Баку, и путем тайного голосования выберут победителя. Согласно регламенту, кандидат, набравший две трети и более голосов, будет признан победителем. Если же ни один из кандидатов не будет выбран сразу, два города с наибольшим количеством голосов перейдут во второй тур, где и будет определено место проведения "Экспо-2025".

"В последние годы мы наблюдаем, как Екатеринбург все более заметно присутствует на международной сцене, наши художники появляются в коллекциях мировых музеев, делают выставки на самых престижных площадках", - отметила Алиса Прудникова.

Как считает руководитель дирекции, Уральская индустриальная биеннале современного искусства уже связывает регион с международным художественным сообществом по сути: каждый год приезжают десятки художников и кураторов, выходят публикации в мировых СМИ.

Она добавила, что для художников со всей страны приход "Экспо" - совершенно новый уровень пристального внимания.

Напомним, российскую заявку на право проведения всемирной выставки на 164 Генеральной ассамблее Международного бюро выставок представят глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, генеральный директор оргкомитета ЧМ по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин, российская оперная певица Аида Гарифуллина и генеральный директор заявочного комитета "Экспо-2025" Александр Чернов.

Всемирные выставки за свою почти 170-летнюю историю никогда не проводились в России, несмотря на то, что наша страна принимала участие в "Экспо" с момента ее появления.

"Поэтому мы убеждены: надо дать возможность жителям самых разных стран и континентов посетить нашу уникальную страну и наш уникальных регион, расположенный, сразу в двух частях света - и в Европе, и в Азии", - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.