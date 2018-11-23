23 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Ночью в Екатеринбурге загорелись 11 домов на ВИЗе

В Екатеринбурге в ночь с 22 на 23 ноября случился пожар на ВИЗе – загорелись 11 садовых домов и 3 бани в нескольких коллективных садах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 380 кв. м.

Сообщения о пожарах поступали в МЧС с 00.39 до 04.23, дома горели в коллективных садах "Буравик", "Огнеупорщик северный", "Огнеупорщик южный" и "Солнечный". В настоящий момент все пожары локализованы – пострадавших нет.

"Всего в тушении пожара задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 46 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели", - рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Пожар, ВИЗ, огонь(2018)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар, ВИЗ, огонь(2018)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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Ночью в Екатеринбурге загорелись 11 домов на ВИЗе

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Теги: коллективные сады, пожар, огонь



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