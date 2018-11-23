В Екатеринбурге из-за снегопада образовались многокилометровые пробки

В Екатеринбурге уже второй день подряд из-за сильного снегопада образовываются многокилометровые пробки. По данным Яндекс.Карты, сейчас в городе 7-балльные пробки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На утро 23 ноября произошло около 10 ДТП, а в Пионерском районе перестал работать светофор. На ул.Уральская ведутся ремонтные работы сразу на нескольких участках.

Напомним, что в регионе по информации синоптиков, местами ожидается метель, в горных районах сильный снег, а на дорогах гололедица. Что касается температуры воздуха, то в регионе в выходные ожидается резкое похолодание.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области будет от -20 до -25 градусов по Цельсию. Екатеринбург в выходные накроет снегом. Температура ночью на 24 ноября составит от -17 до -19 градусов, а в воскресенье днём уже потеплеет до -4.