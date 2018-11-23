Единый продавец ТВ-рекламы в России меняет руководителя

Национальный рекламный альянс (НРА) сменит генерального директора. С 1 декабря этот пост будет занимать Эдуард Райкин, он придет на смену Сергею Васильеву, сообщают "Ведомости". Последний, впрочем, останется в совете директоров компании и будет заниматься стратегией развития.

Райкин до назначения отвечал за продажи региональной и интернет-телерекламы, уточняет "Коммерсант".

НРА контролирует порядка 95% российского рынка телевизионной рекламы. Селлер был создан четырьмя крупнейшими отечественными ТВ-холдингами: Первым каналом, "Газпром медиа", "Национальной Медиа Группой" и ВГТРК. Реклама на входящих в эти холдинги каналах продается только через НРА.