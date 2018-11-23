23 Ноября 2018
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Экономика В России

Кабмин утвердил макроэкономический прогноз до 2036 года

Российское правительство утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года.
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Документ был подготовлен Минэкономики. Ранее в этот же день глава министерства Максим Орешкин в ходе заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года, заявил, что планируется снижение цен на нефть до $50 за баррель к 2025–2030 годам. Также ведомство ожидает плавного укрепления курса рубля к 2036 году за счет роста производительности труда.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал финансовую поддержку регионам, столкнувшимся с ростом цен на уголь и мазут. Конкретные суммы поддержки не известны, однако ранее кабмин уже обсуждал выделение 20 млрд руб. субсидий, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, власти РФ, выдававшие спекулятивные пузыри на валютном, долговом и фондовом рынках России за символ стабильности и процветания, своей неадекватной финансовой политикой (повышение налоговой нагрузки на бизнес и население, бездумное наращивание госдолга в условиях профицита бюджета и рекордного роста валютных резервов, бесконтрольное вливание триллионов рублей в финансовую систему на радость спекулянтам, секвестр бюджета и урезание расходов на человеческий капитал и поддержку экономики) лишь усугубляют и без того плачевную ситуацию.

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Кабмин утвердил макроэкономический прогноз до 2036 года

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Теги: правительство, макроэкономика, Минэкономики, рубль



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