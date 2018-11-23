Голикова пообещала снизить количество платных услуг в больницах

Количество платных услуг в государственных медучреждениях может быть снижено за счёт внедрения новых технологий и модернизации клиник, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, сферам здравоохранения и образования "в значительном количестве регионов страны" был нанесён ущерб "непродуманной оптимизацией".

"В малонаселенных деревнях и поселках вновь возрождаются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а где людей проживает совсем мало, планируется организовать выездные бригады, — рассказала Голикова в интервью "Российской газете". — Под это в 2018-м и в последующие годы регионам предусмотрено выделение средств, чтобы всё это было сделано. Причём с учетом схем территориального размещения, чтобы доступность была обеспечена и с точки зрения дорожной инфраструктуры".

При этом вице-премьер отметила, что на все эти меры нацелены национальные проекты 2019 года.

"Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг", — подчеркнула она.