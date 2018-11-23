23 Ноября 2018
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Происшествия Уральский ФО

74-летняя жительница Тюменской области спасла рыбака

В селе Уват в Тюменской области пенсионерка спасла рыбака.
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Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, инцидент произошел на реке Иртыш. Возвращаюсь с прогулки, 74-летняя Анна Иванова услышала крики о помощи, которые доносились с реки, на которой рыбак провалился под лед.

Как выяснилось, когда рыбак сверлил лунку, лед не выдержал и треснул. Почувствовав сильное течение, мужчина скинул сапоги. Цепляясь за хрупкий край льда, рыбак звал на помощь.

Женщина спустилась к реке, перелезла через торосы и протянула тонущему трость, однако расстояние было слишком большое. Тогда пенсионерка взяла на берегу веревку рыбака, закрепила ее к саням и бросила тонущему. Благодаря этому, мужчина сумел выбраться из полыньи.

Женщине объявили благодарность от спасателей и районной администрации. В ближайшее время ее представят к ведомственной награде МЧС России.

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74-летняя жительница Тюменской области спасла рыбака

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Теги: рыбак, озеро, лед



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